Путин проведёт заседание Совбеза по теме борьбы с наркотиками

https://static.news.ru/photo/5123559c-27f8-11eb-9e3d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Колокольцев и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 16 ноября проведёт заседание Совбеза, в рамках которого глава МВД Владимир Колокольцев представит проект антинаркотической стратегии до 2030 года.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, обсуждение совершенствования антинаркотической политики состоится в середине дня.

Дело в том, что с 2010 по 2020 год реализовывалась стратегия государственной антинаркотической политики.<...> В 2020 году план был выполнен, и как раз об этом доложит участникам Совбеза министр внутренних дел Колокольцев, — сообщил Песков.

Он добавил, что трудно переоценить важность данной темы и работы, которую ведут сотрудники правоохранительных органов, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер на текущей неделе посетит крупнейшие международные саммиты. В графике президента запланировано участие в саммитах «Большой двадцатки», АТЭС и БРИКС, которые состоятся в режиме видеоконференций.