Путин призвал общественников контролировать меры, принятые в пандемию COVID

https://static.news.ru/photo/59aafe46-b6dc-11ea-ad33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил усилить общественный контроль за исполнением решений, принятых для поддержки граждан и экономики в связи с пандемией коронавируса.

Считаю важным усилить общественный контроль за качеством исполнения решений, принятых в условиях борьбы с эпидемией коронавируса, — цитирует ТАСС Путина.

На встрече с членами Общественной палаты России президент пояснил, что речь идёт о вопросах социальной поддержки граждан, семей с детьми, предпринимателей и некоммерческих организаций.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин в четвёртый раз за три месяца выступил с телеобращением к россиянам. Одной из основных тем стали предварительные итоги борьбы с коронавирусом. Также глава государства затронул экономические вопросы. Главной новацией стало увеличение НДФЛ для людей с годовым доходом более 5 млн до 15% для финансирования лечения детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Кроме того, Путин объявил о новой денежной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка до 16 лет, что, наверное, оказалось самой популярной мерой из предыдущих обращений. Кроме того, до 15 сентября будут продлены дополнительные выплаты медикам. Также он расширил возможности льготной ипотеки на новое жильё, распространил режим самозанятости на всю страну. Отдельно была облагодетельствована IT-сфера: для таких компаний ставку страховых взносов бессрочно понизят до 7,6%, а ставку налога на прибыль вообще опустят с 20% до 3%.