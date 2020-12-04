Путин поручил улучшить качество преподавания информатики в школах России

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать меры, направленные на улучшение качества преподавания информатики и математики в школах страны.
Глава государства, выступая на онлайн-конференции, посвящённой искусственному интеллекту, подчеркнул, что кабмин должен принять «конкретные решения» по этому вопросу.
[Необходимо] привлечь к этой работе наши международные математические центры, они у нас замечательные, потенциал очень высокий, ведущие университеты и упоминавшийся уже мною [образовательный центр] «Сириус», — отметил президент.
Как сообщал NEWS.ru, Путин высказался о роли искусственного интеллекта в современном мире и назвал его основой рывка всего человечества вперёд. Он при этом заметил, что важно заранее продумывать возможные риски использования ИИ. Также президент призвал исключить опасность утечки персональных данных в процессе развития передовых технологий. По словам российского лидера, сейчас стоит задача создания цифровой системы государства. Она должна быть комфортной для использования и безопасной с точки зрения защиты личной информации.