Путин поручил улучшить качество преподавания информатики в школах России

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Искусственный интеллект (ИИ) — это не хайп, РФ направляет на внедрение инноваций серьёзные средства, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам лидера, прошлое человечества богато случаями, когда крупные мировые компании и даже государства «проспали» технологический рывок и были сметены с исторической сцены.

И речь здесь не про то, чтобы освоить эти средства, закупить статусные гаджеты или другую бытовую технику. Искусственный интеллект — это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое...