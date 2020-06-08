Путин поручил трудоустраивать выпускников вузов в научные организации

Президент России Владимир Путин поручил подготовить меры содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений в вузы и научные организации. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Об этом он заявил по итогам совещания о ситуации на рынке труда.
Необходимо обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по содействию трудоустройству граждан, завершивших обучение по основным образовательным программам высшего образования в 2020 году, в том числе в образовательные организации высшего образования и научные организации, — сказано в распоряжении.
Эту работу должен выполнить Минтруда РФ совместно с Минобрнауки России, Минфином России, главами регионов при участии объединений работодателей. На совещании о ситуации на рынке труда, которое провёл Путин, обсуждалась возможность трудоустройства выпускников учебных заведений в вузы и в научные организации.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин подписал закон о запрете «пиратских» приложений для гаджетов.
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