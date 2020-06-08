Путин подписал закон о запрете «пиратских» приложений для гаджетов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права. Он должен вступить в силу 1 октября 2020 года.
Закон
Как писал NEWS.ru, гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что мобильные банковские приложения для телефонов удобны в использовании, но могут нести некоторую опасность. По его словам, через смартфон могут утекать персональные данные, что приведёт к хищению средств со счетов. Не допустить утечки важной информации можно, установив на телефон мобильное приложение-антивирус. Также не следует давать доступ с телефона к счетам с большими суммами и кликать по ссылкам в СМС от неизвестных абонентов. Эксперт отметил ещё одну тонкость: не все приложения, связанные с банками, которые можно скачать, связаны с финансовыми учреждениями официально.
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