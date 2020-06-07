Эксперт объяснил, в чём опасность установки на телефон приложения банка

https://static.news.ru/photo/7dd42e52-a933-11ea-896d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что мобильные банковские приложения для телефонов удобны в использовании, но могут нести некоторую опасность. По его словам, через смартфон могут утечь персональные данные, что приведёт к хищению средств со счетов.

Не допустить утечки важной информации можно, установив на телефон мобильное приложение-антивирус. Также не следует давать доступ с телефона к счетам с большими суммами и кликать по ссылкам в смс от неизвестных номеров. Об этом Щельцин рассказал агентству «Прайм».

Он отметил ещё одну тонкость — не все приложения, связанные с банками, которые можно скачать, связаны с финансовыми учреждениями официально.

Как правило, такие неофициальные приложения используются для того, чтобы собирать пользовательские данные, а потом использовать их в коммерческих целях — перепродавать эти данные третьим лицам, которые уже в свою очередь передают это либо банкам, либо компаниям, которые занимаются контекстной рекламой, — считает эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский назвал смартфоны, на которые надо ставить антивирус. По его словам, смартфон следует установить антивирусное приложение, если он работает на ОС Android, разработанной Google. По его словам, в отличие от iOS, данная система наиболее часто подвергается хакерским атакам. Злоумышленников привлекает то, что операционная система является открытой, и то, что в мире всё больше устройств работает на Android.