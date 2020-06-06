Эксперт объяснил необходимость установки антивируса на Android

https://static.news.ru/photo/158795d2-a884-11ea-a09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил, что на смартфон следует установить антивирусное приложение, если он работает на ОС Android, разработанный Google. По его словам, в отличие от iOS, данная система наиболее часто подвергается хакерским атакам.

Злоумышленников привлекает то, что операционная система является открытой и то, что в мире все больше устройств работает на Android, сообщает агентство «Прайм». Учитывая популярность Android у хакеров, кроме «родного» антивируса от компании Google не лишним будет установить дополнительный антивирус, считает эксперт.

Если говорить о бесплатных программах, то наибольшей популярностью пользуется Avast, и большинство отзывов о ней позитивные. Среди платных систем стоит обратить внимание на Eset NOD и Kaspersky, — сказал Кричевский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков назвал несколько признаков того, что телефон находится на прослушке. По его словам, в первую очередь об этом говорит наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые не устанавливал пользователь. Его также должна насторожить ситуация, когда смартфон внезапно начинает «жить своей жизнью»: включаться-выключаться, перегреваться.