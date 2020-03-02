https://static.news.ru/photo/9c8ea3de-5cb4-11ea-9aeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и своей администрации создать закон о контроле за грамотностью чиновников, руководителей и граждан.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Законопроект должен предусматривать меры контроля за соблюдением норм современного русского литературного языка.

Поручение было дано по итогам заседания Совета по русскому языку. Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» коснётся должностных лиц органов и организаций, государственных и муниципальных служащих и граждан, задействованных в тех сферах, в которых использование государственного языка является обязательным, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России дал поручение правительству представить до 15 августа предложения по разработке концепции государственной языковой политики.