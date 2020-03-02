https://static.news.ru/photo/676b249a-5c94-11ea-bf5d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин на Совете по русскому языку Фото: kremlin.ru

Президент России дал поручение правительству представить до 15 августа предложения по разработке концепции государственной языковой политики.

Правительству РФ подготовить совместно с Советом по русскому языку и с привлечением Совета по межнациональным отношениям и представить предложения по разработке концепции государственной языковой политики Российской Федерации, — говорится в документе.

Сайт Кремля сообщает, что поручение было дано после заседания Совета по русскому языку. Оно состоялось 5 ноября 2019 года. Также российское правительство должно подготовить предложения по созданию системы мониторинга для реализации закона о языках народов России.

Президент России считает русский язык нужно обозначить в Конституции в качестве языка государствообразующего народа. По его словам, Основной закон должен гарантировать сохранение этнокультурного и языкового разнообразия. Путин подчеркнул, что это является чрезвычайно важной вещью для России. Об этом сообщал NEWS.ru.