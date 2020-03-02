Президент России дал поручение правительству представить до 15 августа предложения по разработке концепции государственной языковой политики.
Правительству РФ подготовить совместно с Советом по русскому языку и с привлечением Совета по межнациональным отношениям и представить предложения по разработке концепции государственной языковой политики Российской Федерации, — говорится в документе.
Сайт Кремля сообщает, что поручение было дано после заседания Совета по русскому языку. Оно состоялось 5 ноября 2019 года. Также российское правительство должно подготовить предложения по созданию системы мониторинга для реализации закона о языках народов России.
Президент России считает русский язык нужно обозначить в Конституции в качестве языка государствообразующего народа. По его словам, Основной закон должен гарантировать сохранение этнокультурного и языкового разнообразия. Путин подчеркнул, что это является чрезвычайно важной вещью для России. Об этом сообщал NEWS.ru.
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