Путин поручил принять стратегию развития спорта в РФ на десять лет

https://static.news.ru/photo/a1dc5866-07b5-11eb-b127-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать стратегию развития физкультуры и спорта в стране, рассчитанную на десять лет, и принять её до конца текущего года.

Глава государства 6 октября провёл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Путин отметил, что ознакомился с предметными предложениями членов Совета по дальнейшему развитию спортивной сферы. Путин попросил членов правительства учесть эти предложения при доработке и принятии стратегии.

Президент подчеркнул, что документ должен быть комплексным, так как он станет одним из важных инструментов в достижении глобальных целей развития страны.

Физическая культура, спорт прямо влияют на качество жизни людей, на их здоровье, профессиональный настрой, продолжительность жизни, на трудоспособность, а значит могут и должны сыграть значимую роль в решении приоритетных задач, — резюмировал российский лидер.

Как передавал NEWS.ru, Путин также предложил обсудить введение льгот и скидок для россиян, выполнивших нормы ГТО.