Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО

Директор Федеральной службы охраны (ФСО) будет назначаться главой государства после консультаций с Советом Федерации. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и освобождаемый от должности президентом Российской Федерации, — говорится в указе.
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ФСО занимается охраной президента и других высших государственных деятелей, а также обеспечивает правительственную, президентскую и другую специальную связь.