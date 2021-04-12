Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО

Сегодня мир отмечает 60 лет со дня первого полёта человека в космос. Преподаватель Военно-воздушной академии имени Гагарина и товарищ первого в мире космонавта Валентин Васильевич Петров рассказал NEWS.ru о самых ярких воспоминаниях о Юрии Гагарине.

Всё, связанное с ним, было ярко. К примеру, он приехал на фестиваль советской и чешской молодёжи во Львове, узнал, что подо Львовом находится часть, где служит Марс Рафиков (военный лётчик,...