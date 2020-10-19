Путин поблагодарил Стивена Сигала за заботу о популяции байкальского омуля

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Глава Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как идёт работа по восстановлению популяции байкальского омуля.

Как сообщается на сайте Кремля, чиновник сообщил главе государства о выделении дополнительных средств на воспроизводство рыбы и мероприятия по рыбоохране. По словам Шестакова, по этим направлениям уже видна положительная динамика. Глава Росрыболовства отметил, что сокращение популяции омуля остановлено и фиксируется небольшой рост числа особей.

Путин поинтересовался у Шестакова, принимал ли участие в мероприятиях по охране рыбной популяции актёр и член политсовета российской партии «За правду» Стивен Сигал. Чиновник ответил утвердительно.

Передайте ему слова благодарности, — попросил президент.

Как писал NEWS.ru, Сигал возглавит партийный экологический проект, одной из основных задач которого станет сохранение озера Байкал. Актёр заявил, что проблемы озера касаются всего мира, а не только России.