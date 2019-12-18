https://static.news.ru/photo/dc11c324-2249-11ea-b904-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело Владимира Ленина не стоит выносить из мавзолея на Красной площади в Москве, считает президент России Владимир Путин. Он добавил, что Ленин был не государственным деятелем, а революционером, передаёт корреспондент NEWS.ru с пресс-конференции руководителя страны.

Глава РФ не согласился с тем, что Россия всё ещё живёт только благодаря наследию Советского Союза. Однако лидер признал, что в СССР было чем гордиться.

Также политик ответил на вопрос представителя Камчатского края на прямой линии, который прозвучал впервые за 15 лет. Журналистка посетовала на то, что авиабилеты по «плоским тарифам» в её регион и сопредельные субъекты РФ быстро раскупают. Также она упомянула слухи, что эти льготы могут вовсе отменить. Девушка спросила, не связано ли с этим то, что глава государства давно не посещал Камчатку.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.