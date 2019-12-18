https://static.news.ru/photo/8d08e9f2-2243-11ea-9854-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин не согласился с тем, что страна всё ещё живёт только благодаря наследию Советского Союза. Однако лидер признал, что в СССР было чем гордиться, передаёт корреспондент NEWS.ru с пресс-конференции руководителя государства.

Также политик ответил на вопрос представителя Камчатского края на прямой линии, который прозвучал впервые за 15 лет. Журналистка посетовала на то, что авиабилеты по «плоским тарифам» в её регион и сопредельные субъекты РФ быстро раскупают. Также она упомянула слухи, что эти льготы могут вовсе отменить. Девушка спросила, не связано ли с этим то, что глава государства давно не посещал Камчатку.

Президент начал ответ с шутки, заметив, что он относится к льготной категории пассажиров. Далее, уже серьёзно, глава государства пообещал, что «плоские тарифы» будут сохранены, а эту практику могут распространить и на другие регионы. Кроме того, Путин отметил, что авиакомпания «Аэрофлот», жалуясь на льготные билеты, «нагнетает», на самом деле имея внутренние резервы для субсидирования льгот.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.