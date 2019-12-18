https://static.news.ru/photo/03d68de2-2243-11ea-8dde-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос журналистки с Камчатки, заверил, что «плоские тарифы» на полёты на Дальний Восток сохранятся.

Вопрос представителя Камчатского края на прямой линии прозвучал впервые за 15 лет. Журналистка посетовала на то, что авиабилеты по «плоским тарифам» в её регион и сопредельные субъекты РФ быстро раскупают. Также она упомянула слухи, что эти льготы могут вовсе отменить.

Девушка отметила, что глава государства давно не посещал Камчатку, и спросила, не связано ли это с нехваткой билетов.

Президент начал ответ с шутки, заметив, что он относится к льготной категории пассажиров. Далее, уже серьёзно, глава государства пообещал, что «плоские тарифы» будут сохранены, а эту практику могут распространить и на другие регионы. Кроме того, Путин отметил, что авиакомпания «Аэрофлот», жалуясь на льготные билеты, «нагнетает», на самом деле имея внутренние резервы для субсидирования льгот.

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