Путин не примет участие в розыгрыше «Миллиона призов»

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Президент РФ Владимир Путин не станет участвовать в розыгрыше бонусов по московской программе «Миллион призов», организованной для участников голосования по поправкам в Конституцию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Нет, не намерен, — сказал он в ответ на вопрос, намерен ли российский президент воспользоваться сертификатом.

Каждый москвич, пришедший на голосование, может стать участником совместной программы городского правительства, Московской торгово-промышленной палаты и бизнеса «Миллион призов». Розыгрыш проводится каждый день с 25 июня. Последний пройдёт 2 июля в 14:00 мск. Участник может выиграть от одной до четырёх тысяч призовых баллов (один балл приравнен к одному рублю) и обменять их на скидки и бонусы партнёров программы — крупных торговых сетей, кафе и ресторанов.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин после голосования получил весь положенный подарочный набор, как и все остальные избиратели. Российский лидер приехал на избирательный участок № 2151, где он голосует традиционно. Участок расположен в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что появление Путина на голосовании без маски и перчаток не связано с пренебрежением мерами безопасности.

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.

В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.