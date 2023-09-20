Психолог рассказала, можно ли изменить характер человека после 30 лет Психолог Сулим: изменить свой характер может только сам человек

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После 30 лет характер очень сложно поддается корректировке, особенно если человек не понимает, зачем ему это нужно, рассказала в беседе с РИАМО кандидат психологических наук Софья Сулим. По ее словам, для достижения этой цели необходимо работать на глубинном уровне, так как изменение поверхностных привычек не даст нужного результата.

Характер скорректировать может только сам человек, и то путем больших вложений в свое развитие. <...> Должны быть очень большая, сильная мотивация и конкретные действия в эту сторону. Поэтому очень сложно скорректировать характер уже в осознанном возрасте, после 30, если человек не знает, зачем ему это, — отметила специалист.

Она подчеркнула, что характер — это устойчивые черты поведения, основанные на убеждениях человека и его ценностях. Характер закладывается природным темпераментом и свойствами нервной системы человека, а далее формируется под влиянием воспитания и среды, в которой он существует.

Эксперт заметила, что на поверхностном уровне изменить характер не получится, поэтому необходимо работать с глубинными первопричинами, изменив внутренние программы убеждения. Обычно это происходит, если человек хочет достаточно серьезных жизненных изменений.

Тогда изменения возможны, но это большая внутренняя работа, требующая ресурсов, денег, времени, сил, — резюмировала Сулим.

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