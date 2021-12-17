Психолог рассказала, как вычислить в коллективе стукача

Психолог Марина Гладышева в беседе с NEWS.ru рассказала о том, как вычислить в коллективе сотрудника, который передаёт наблюдения о промахах работников начальнику. По словам специалиста, такое поведение может быть связано с эмоциональным типом человека и с его попытками заслужить одобрение.

Это люди обычно недовольные. Но выражают они своё недовольство вовне. Это зависит от психоэмоционального типа человека. Есть те, кто очень много говорит, но не доводит дело до конца, а есть молчуны... Если же говорить о тех, кто доносит, обычно это люди скрупулёзные, недовольные, у них по лицу видно, что они стараются это скрыть, но у них не получается. Это основные пункты, — отметила эксперт.

По словам специалиста, стукачи считают, что они трудятся больше других, но их усилия начальство не замечает. Такие люди думают, что заложив коллегу, смогут подняться вверх по карьерной лестнице. Они обычно всем завидуют.

Те, кто всё время, с их точки зрения, незаслуженно обделён. У них имеется некая скрытая ко всём зависть, подавленная. Тут можно, конечно, смотреть, насколько они сами успешны в работе. Но их внутреннее впечатление такое: «Я очень много стараюсь, но хвалят другого». И тогда они начинают пытаться заслужить одобрение не своими действиями, но своими поступками, — подчеркнула психолог.

Ранее доцент Московского финансово-юридического университета, психолог Елена Скрипачёва объяснила, почему россияне уходят от своих работодателей. Существенную роль в этом играют снижение зарплаты при увеличении нагрузки и вызываемые на фоне этого стресс и депрессия. Отчасти решить проблему помогли бы корпоративные психологи. Однако работодатели не стремятся приглашать таких специалистов.