Психолог рассказала, как родителям помочь детям пережить развод Психолог Журавлёва предостерегла родителей от игнорирования детей на фоне развода

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Развод — «завершение отношений в качестве мужа и жены, но не роли матери и отца», поэтому о разводе с ребёнком необходимо говорить исходя из этой мысли, рассказала NEWS.ru семейный психолог Татьяна Журавлёва. Перед беседой с детьми, считает она, стоит «продумать все детали — кто, как и где останется жить, и как изменятся взаимоотношения в семье». ⠀

Говорите на понятном ребёнку языке, исходя из его возврата. Без негатива, оценочных суждений и обвинений. Например, мы с папой решили развестись. Мы больше не муж и жена, но мы — любящие тебя мама и папа. Да, наша жизнь изменится — тут нужно сказать как именно — но мы вот это оставим неизменным — здесь говорите, что именно не поменяется. Важно сохранить что-то как было раньше, так как это даёт опору и чувство безопасности. Самое страшное для ребёнка — угроза безопасности, неизвестность, — добавила Журавлёва.⠀

Эксперт подчеркнула, что родители должны объяснить ребёнку, что в данной ситуации «никто не виноват, что такое бывает, что ребёнок тут не при чём. Восприятие детей — эгоцентрично». Психолог также посоветовала донести до детей, что «их/его никто не бросает. Для подтверждения своих слов необходимо уделить им/ему больше времени и внимания». ⠀

Поговорите с ним о его страхах, чувствах, мыслях. Лучше, если он не будет видеть ваши сильные эмоции в этот период. Будет ощущение, что если уж взрослый не справляется с ситуацией, то значит и я не смогу. Но вы можете с ним делиться своими переливаниями «Тебе грустно? Я понимаю, мне тоже бывает грустно, но так будет не всегда». Проявляете свою любовь. Телесный контакт в виде поцелуем и объятий может дать большую поддержку, чем слова. Не забывайте об этом, — рассказала Журавлёва.

Психолог добавила, что у ребёнка должен быть доступ к обоим родителям тогда, когда он этого хочет, «даже если не получается увидеться, то хотя бы позвонить дайте ему в этом свободу». Журавлёва также перечислила возможные негативные последствия для психики ребёнка после развода родителей. ⠀

Их может не быть. Развод — не всегда плохо, иногда наоборот. Но сегодня не об этом. Развитие синдром отчуждения родителя. Чаще всего возникает, когда ребёнок проявляет иррациональный страх или гнев по отношению к одному или двум родителям. Часто, эти чувства у ребёнка появляются, когда один родитель пытается удержать ребёнка от другого. Эта форма манипуляции и причиняет вред психике. Его принуждают испытывать негативные эмоции по отношению к родителю без явных причин для него. Это может быть целенаправленное или случайное действие. Дети с этим синдром могут испытать беспокойство, тревогу и даже депрессию, — подчеркнула Журавлёва.

Она отметила, что на фоне развода у ребёнка могут появиться проблемы с доверием, уверенностью, самооценкой, с личными границами, а также наступить регресс: умственный, физический или эмоциональный.

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова ранее объяснила, почему каждому ребёнку в семье нужна отдельная комната. Дело в том, что ребёнку необходимо место, где можно определять свои правила, хотя родители выстраивают границы дозволенного. Ребёнку с детства нужно личное пространство, чтобы донести до него информацию, что «есть твоё, а есть общее». Это учит детей умению отстаивать свои позиции и решения, но при этом уважать и ценить других людей.