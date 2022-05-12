Родителям объяснили важность отдельной комнаты для каждого ребёнка Психолог Наумова объяснила, почему каждому ребёнку нужна отдельная комната

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Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru объяснила, почему каждому ребёнку в семье нужна отдельная комната. Дело в том, что ребёнку необходимо место, где можно определять свои правила, хотя родители выстраивают границы дозволенного.

Ребёнок хочет навести красоту в своей комнате, украсить стены, повесить плакаты. В своей комнате он может это сделать, а в общей — нет. Нужно договариваться. Родители всё равно ставят ограничения, но чем старше ребёнок, тем меньше их становится, — сказала Наумова.

Как добавила психолог, ребёнку с детства нужно личное пространство, чтобы донести до него информацию, что «есть твоё, а есть общее». Это учит детей умению отстаивать свои позиции и решения, но при этом уважать и ценить других людей.

Ранее семейный психолог и основатель Академии безопасности Ольга Бочкова рассказала, как научить ребёнка защищаться от преступников. По её словам, для этого необходимо объяснить правила безопасности, а просто запрет куда-то уходить с незнакомцами вызовет только путаницу. Например, будут вопросы, можно ли уходить с незнакомым ребёнком, считается ли недельное знакомство достаточным. Обсуждать вопросы безопасности можно с четырёх лет, причём психолог советует делать это и с окружением ребёнка.