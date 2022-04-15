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Общество

Психолог рассказал, как справиться с расставанием

Психолог Шахов: чтобы справиться с расставанием, нужно освободиться от образа экс-партнёра
14:34, 15 апреля 2022
Психолог рассказал, как справиться с расставанием Фото: pexels.com
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Чтобы справиться с расставанием, нужно освободиться от образа бывшего партнёра, посоветовал социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов. Следует перестать его визуализировать и отказаться от ложных надежд, объяснил он в разговоре с РИАМО.

Решиться «разжать кулак» психологически сложно. Но подумайте о своём выборе. Вы хотите и дальше сидеть в ловушке и держаться за то, чем никогда не сможете воспользоваться? Или лучше освободить руку и найти то, что принесёт вам счастье в реальности?задал Шахов риторический вопрос.

Нужно принять решение двигаться в будущее и вспоминать о нём, когда хочется зайти в соцсети к бывшему партнёру или пересмотреть старые фотографии.

От негативных мыслей Шахов посоветовал переключение. Например, написать волнующую фразу на листе, а на обратной стороне — позитивное послание. Затем 10 секунд читать первую, после чего произнести: «Стоп, негатив!» И две минуты зачитывать позитивное утверждение.

Ранее заведующий кафедрой психодрамы Академии социальных технологий Виктор Семёнов призвал россиян не переживать стресс в одиночестве. По его словам, если человек замыкается в себе — это опасно, так как он теряет жизненную энергию, которую даёт общение с другими людьми. При этом эксперт посоветовал обращаться к специалистам.

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