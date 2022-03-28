Психолог призвал не переживать стресс самостоятельно

Заведующий кафедрой психодрамы Академии социальных технологий Виктор Семёнов призвал россиян не переживать стресс в одиночестве. По его словам, если человек замыкается в себе, это опасно, так как он теряет жизненную энергию, которую даёт общение с другими людьми. При этом эксперт посоветовал обращаться к специалистам, передаёт ТАСС.

Внутренний дискомфорт говорит о том, что ситуация вышла из-под контроля. Любое душевное беспокойство — причина обращения к специалистам, если человек не справляется сам, — заявил Семёнов.

Он отметил, что стресс, как правило, приводит к психотравме, которая связана с тем, что человек не успевает выразить свои чувства. Психолог посоветовал внимательно отнестись к получаемой через различные источники информацию, так как она влияет на уровень стресса.

Психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских ранее заявила, что чем дольше человек находится в стрессовом состоянии, тем разрушительней его воздействие на самого человека и его организм. По словам эксперта, сильный и длительный стресс вызывает истощение всех сил организма, преждевременное старение клеток и органов. Она отметила, что затяжной стресс буквально накапливается в виде «химических рубцов» на теле человека.