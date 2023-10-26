Психолог объяснила россиянам, как перестать бояться темноты Психолог Добромирова: боязнь темноты уйдет, если предметы в доме считать живыми

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Избавиться от боязни темноты реально, если задействовать все пять органов чувств и задать себе соответствующие вопросы: что человек видит, слышит, чувствует, пробует на вкус и осязает, рассказала NEWS.ru психолог Галина Добромирова. По ее словам, если описывать обстановку в помещении своими словами, то «образы предметов и вещей становятся живыми».

Задействуйте все пять органов чувств: что я вижу, несмотря на темноту? Что я слышу? Что я обоняю? Что я пробую на вкус? Что я осязаю? Опишите все словами, образы предметов и вещей станут живыми, вы обнаружите себя в темноте. Все это будет позволять вам управлять ситуацией: переводить хаотичное беспокойство в логическое умозаключение и упорядочивание предметов и себя в пространстве, — отметила Добромирова.

Эксперт также предложила «добавить позитивные фантазии»: представить смену дня и ночи, шахматную партию, пробежку в парке. По мнению Добромировой, это снимет напряжение с головного мозга.

Можно добавить сюда практику релаксации, которая прекрасно снимет напряжение со всего тела, приведя вас в чувство расслабления. Если вам сразу оказаться в реальной темноте будет тяжело, то можете сначала представить себя в темноте и пройти все описанные выше вопросы в своем воображении, потом уже попробовать свет приглушать, но не выключать его до конца, а затем уже выключать, но на короткое время, постепенно увеличивая этот интервал, — подчеркнула Добромирова.

Ранее психолог Елена Митягина рассказала, что дети двух-трех лет нуждаются в стимулировании развития речи и координации движений. Она подчеркнула, что первый навык напрямую связан «с работой пальчиками, то есть мелкой моторикой». По ее словам, ребенку в таком возрасте нужны интеллектуальные игры.