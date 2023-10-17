Психолог назвала лучшие игры для развития речи у детей двух-трех лет Психолог Митягина: речь у детей до трех лет развивают балансиры и игры в цвета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дети двух-трех лет нуждаются в стимулировании развития речи и координации движений, рассказала NEWS.ru психолог Елена Митягина. Она подчеркнула, что первый навык напрямую связан «с работой пальчиками, то есть мелкой моторикой». По ее словам, ребенку в таком возрасте нужны интеллектуальные игры.

Дети двух-трех лет нуждаются в стимулировании развития речи и координации движений. Первое напрямую связано с работой пальчиками, то есть мелкой моторикой. Вот список полезных игр: шестигранная мозаика, лото с животными, балансиры, игры с прищепками, сортер с пинцетом, кубики Никитина, игры в цвета, — заявила Митягина.

Собеседница добавила, что перечисленные игры подразумевают участие родителей в занятиях с ребенком. Эксперт призвала взрослых следить, чтобы дети освоили правила, а также постепенно усложнять условия и не выдавать все детали или карточки сразу.

Чтобы ребенок освоил игры и правила, начинаем с простой версии и постепенно усложняем, не выдавайте все детали, карточки сразу, ребенку нужно разыграться. 15 минут в день в этом возрасте будет достаточно, — подытожила Митягина.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что подросткам и старшеклассникам, помимо занятий в школе, следует посещать не более четырех дополнительных секций в неделю. По ее словам, в таком случае ребята не будут ощущать сверхнагрузки. Психолог напомнила, что при выборе кружков важно учитывать желания и интересы подростков.