Психолог объяснила, как не поддаться влиянию лунного затмения

https://static.news.ru/photo/24a138bc-be2b-11eb-95e2-96000091f725_660.jpg Фото: zeitungsfoto.at/Liebl Daniel/Global Look Press

Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко считает, что не стоит связывать свои неудачи с тем, что происходит в природе. По её словам, сообщение о лунном затмении 26 мая может оказать сильное психологическое влияние на впечатлительных людей. Чтобы не подвергать себя лишним переживаниям, эксперт рекомендует критически относиться к получаемой информации, пишет «Москва 24».

Новость о лунном затмении такая же, как и новость о ретроградном Меркурии или о параде планет. Конечно, человек, который на это ориентирован, будет все свои удачи или неудачи связывать с тем, что происходит в природе, — сказала Овчаренко.

Вместе с тем, по её словам, полностью пренебрегать влиянием Луны на организм человека также не стоит. В этот день человек, как биологическая система, может почувствовать себя некомфортно.

Кроме того, психолог отметила, что с точки зрения удачи в делах это больше всего зависит от настроя. Если человек уверен, что в полнолуние или затмение ничего нельзя делать, то он и получит такой результат.

Как сообщалось, 26 мая жители России смогут увидеть сразу три редких астрономических явления — лунное затмение, полнолуние и суперлуние.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, что лунные затмения влияют на психику, самочувствие и поступки людей. Он также дал несколько рекомендаций о правильном поведении во время этих природных явлений.