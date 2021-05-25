Павел Глоба рассказал о влиянии лунных затмений на психику людей

Астролог Павел Глоба рассказал NEWS.ru, что лунные затмения влияют на психику, самочувствие и поступки людей.
Затмение всегда связано статистически, правда почему — никто этого не знает, ни учёные, ни астрологи, но в это время всегда повышается уровень аварий, конфликтов, катастроф. Такое есть, человеческий фактор. Повышается уровень эмоциональной безответственности и люди могут творить всевозможные маргинальные поступки. Пример — накануне прошлого лунного затмения случилась история с актёром Михаилом Ефремовым. Это тоже было связано с затмением, это тяжёлая зона, где люди могут совершать подобного рода поступки, — поделился опытом астролог.
Глоба отметил, что Ефремов мог бы избежать ДТП, если бы совершил поездку на несколько дней раньше или позже. Астролог дал несколько рекомендаций о правильном поведении во время затмений.
Не пить, не поддаваться эмоциональному влиянию, быть сдержанным в своих проявлениях и быть осторожным в дорогах и везде, где могут сложится такие ситуации. Простейшие рекомендации, — сказал эксперт.
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26 мая жители России смогут увидеть сразу три редких астрономических явления — лунное затмение, полнолуние и суперлуние.