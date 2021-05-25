Павел Глоба рассказал о влиянии лунных затмений на психику людей

https://static.news.ru/photo/e9c64ebc-be07-11eb-8abe-96000091f725_660.jpg Павел Глоба Фото: globainstitut/instagam.com

Астролог Павел Глоба рассказал NEWS.ru, что лунные затмения влияют на психику, самочувствие и поступки людей.

Затмение всегда связано статистически, правда почему — никто этого не знает, ни учёные, ни астрологи, но в это время всегда повышается уровень аварий, конфликтов, катастроф. Такое есть, человеческий фактор. Повышается уровень эмоциональной безответственности и люди могут творить всевозможные маргинальные поступки. Пример — накануне прошлого лунного затмения случилась история с актёром Михаилом Ефремовым. Это тоже было связано с затмением, это тяжёлая зона, где люди могут совершать подобного рода поступки, — поделился опытом астролог.

Глоба отметил, что Ефремов мог бы избежать ДТП, если бы совершил поездку на несколько дней раньше или позже. Астролог дал несколько рекомендаций о правильном поведении во время затмений.

Не пить, не поддаваться эмоциональному влиянию, быть сдержанным в своих проявлениях и быть осторожным в дорогах и везде, где могут сложится такие ситуации. Простейшие рекомендации, — сказал эксперт.

На своём YouTube-канале Pavel Globa TV астролог рассказал , что затмения часто несли угрожающий характер, и в древности к ним было напряжённое отношение. Однако впадать в отчаяние Глоба не советовал, и добавил, что люди, настроенные на позитив, менее подвержены влиянию такого рода событий, чем те, которые настроены на негатив.

26 мая жители России смогут увидеть сразу три редких астрономических явления — лунное затмение, полнолуние и суперлуние.