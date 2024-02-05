Психолог назвала лучшие подарки для девушек на 14 Февраля Психолог Наумова посоветовала подарить девушке украшения или фен на 14 Февраля

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В такую романтическую дату, как 14 февраля, мужчине лучше всего сделать сюрприз для своей женщины, например подготовить прекрасный вечер, чтобы провести время вместе и красиво признаться в любви, рассказала NEWS.ru психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, подарок для второй половинки нужно выбирать исходя из пожеланий или хобби. Мужчинам посоветовали сделать выбор в пользу украшений, косметики, духов или различных электронных устройств. В частности, отличным подарком станут фен или новый смартфон.

Будет очень хорошо, если мужчина сделает сюрприз своей любимой женщине: подготовит прекрасный вечер, чтобы провести время вместе, сочинит стихотворение или пожелание и красиво признается в любви. Женщины любят такие вещи. Подарок нужно выбирать исходя из интересов второй половинки, и обычно женщины рассказывают, что они хотят получить. Кроме того, можно сделать подарок исходя из их хобби, если женщина любит вязать или вышивать. Обязательно — цветы и сладости, — отметила Наумова.

Ранее юрист Евгения Данилова рассказала, что при разводе нельзя поделить между супругами вещи индивидуального пользования — обувь, одежду, личные гаджеты, а также открытые на имя детей вклады, музыкальные инструменты и книги. Она отметила, что не подлежат разделу исключительное право на результат интеллектуальной деятельности и подарки.