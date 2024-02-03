Юрист перечислила имущество, которое нельзя поделить при разводе Юрист Данилова: при разводе нельзя делить открытые на имя детей вклады и подарки

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При разводе нельзя поделить между супругами вещи индивидуального пользования — обувь, одежду, личные гаджеты, а также открытые на имя детей вклады, музыкальные инструменты и книги, рассказала NEWS.ru юрист Евгения Данилова. Она отметила, что не подлежат разделу исключительное право на результат интеллектуальной деятельности и подарки.

Вещи индивидуального пользования — это одежда, обувь, аксессуары, личные гаджеты и т. д. Подарки, даже если они куплены на совместно нажитые средства. Вещи, приобретенные для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей: одежда, обувь, мебель, техника, музыкальные инструменты, библиотека и т. д. Вклады, открытые на имя детей. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, — добавила Данилова.

Она объяснила, что личные вещи признаются собственностью того супруга, который пользовался ими, но к ним не относятся предметы роскоши и драгоценности. Собеседница подчеркнула, что детские вещи, включая спортинвентарь, школьные принадлежности, музыкальные инструменты, детские книги и т. д., передаются тому родителю, с которым остаются жить дети.

Вклады, открытые на имя детей, не подлежат разделу, независимо от того, кто из родителей их открыл и пополнял. Вклады принадлежат детям, а не родителям. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата, несмотря на то, что доходы, полученные от использования такого результата, являются совместной собственностью супругов, — подытожила Данилова.

Ранее заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов предупредил, что личные вещи запрещено хранить на лестничной клетке, за это может грозить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Эксперт уточнил, что складирование предметов рассматривается как нарушение требований пожарной безопасности.