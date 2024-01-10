Россиянам напомнили о штрафах за хранение вещей на лестничной клетке Эксперт «ЖКХ Контроль» Костянов: вещи запрещено хранить на лестничной клетке

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Личные вещи запрещено хранить на лестничной клетке, за это может грозить штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей, предупредил заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов. В разговоре с «Москвой 24» эксперт уточнил, что складирование предметов рассматривается как нарушение требований пожарной безопасности.

Складирование вещей на лестничной площадке рассматривается как нарушение требований пожарной безопасности. За это предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей, — уточнил Костянов.

В случае, если хранение вещей на лестничной площадке привело к пожару, повреждению чужого имущества или причинению вреда здоровью, нарушителю предстоит заплатить от 40 до 50 тысяч рублей. Эксперт напомнил, что лестницы и общие коридоры не должны захламляться. Это может привести к негативным последствиям в случае чрезвычайной ситуации.

Юрист Татьяна Вепрецкая ранее заявила, что увеличение штрафов за недопуск гражданами сотрудников газовых служб в квартиры и дома до 10 тысяч рублей не будет достаточно серьезной мерой. По ее словам, обычно работе специалистов препятствуют люди, которые незаконно сделали перепланировку, и подобные суммы наказаний для них будут незначительными.