Юрист сочла недостаточным штраф в 10 тысяч рублей за недопуск газовщиков Юрист Вепрецкая: штраф в 10 тысяч рублей за недопуск газовщиков незначителен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение штрафов за недопуск гражданами сотрудников газовых служб в квартиры и дома до 10 тысяч рублей не будет достаточно серьезной мерой, считает юрист, эксперт в сфере ЖКХ, директор ассоциации «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. В беседе с НСН она высказала мнение, что обычно работе специалистов препятствуют люди, которые незаконно сделали перепланировку, и подобные суммы наказаний для них будут незначительными.

В целом эксперт поддержала инициативу группы сенаторов об увеличении штрафов за отказ впускать газовщиков в квартиры и дома с нынешних 1–2 тысяч до 5–10 тысяч рублей для граждан.

При таких штрафах процент недопуска сократится, но даже такие суммы — это незначительные суммы, нужны более жесткие меры. В основном не пускают в случаях, если была сделана перепланировка. Люди понимают, что для них этот штраф не так страшен, как то, что их обяжут все вернуть в надлежащее состояние, — пояснила юрист.

При этом, по ее словам, сотрудники газовых служб должны учитывать возможности потребителей, поэтому нельзя штрафовать граждан, которые по той или иной причине не могли быть дома. Также Вепрецкая предположила, что в случае увеличения штрафов могут активизироваться мошенники, которые выдают себя за газовщиков, и борьба с ними будет зависеть от качества информирования населения.

Если в доме висит информация о техническом обслуживании, если через «Госуслуги» будут направляться уведомления, то проблем не будет. Специалисты всегда предъявляют удостоверения, информацию всегда можно проверить, — заявила эксперт.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект, предполагающий пятикратное увеличение штрафов для граждан, которые отказываются допускать специалистов по газу в свои квартиры. Сейчас штрафы для таких граждан составляют от 1 до 2 тысяч рублей.