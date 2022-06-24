Психолог назвал способы почувствовать вкус жизни Психолог Шахов назвал способы почувствовать вкус жизни

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Почувствовать вкус жизни можно, используя три специальных упражнения, рассказал социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов изданию РИАМО. Первое из них — «три мгновенных радости»: нужно осмотреться и найти три вещи, доставляющие приятные чувства прямо сейчас. Это могут быть и красивая клумба, и ласковый питомец.

Второй метод — представить, что этот день последний в жизни, чтобы определить для себя главные ценности. Также Шахов посоветовал попробовать в чём-то себя ограничить: в сладком, в телевизоре, в общении с кем-то.

Мы привыкаем к тому, что имеем. Поэтому не ценим и больше не получаем от этого удовольствие. Временное ограничение позволит переоценить происходящее и вновь почувствовать вкус жизни, — сказал он.

Такие периодические лишения нужно практиковать осознанно.

Психолог Слава Донин ранее предложил использовать «заземление», при котором человек концентрируется на конкретных предметах, а не на внутренних переживаниях, для борьбы с тревожными состояниями. Он посоветовал пользоваться методами диалектической поведенческой терапии (ДПТ). При тревоге нужно «поймать мысль за хвост» и стать сторонним наблюдателем происходящего. При этом, отметил Донин, важно проговаривать свои мысли вслух.