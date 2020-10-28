Психолог: для успешной карьеры необходим развитый эмоциональный интеллект

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Умение общаться с людьми сейчас считается самым важным качеством сотрудника. Об этом заявила бизнес-психолог, тренер по повышению личной эффективности и развитию личности Дарья Пантюх.

По её словам, сейчас личные качества человека (soft skills) важнее, чем профессиональные. И умение общаться с людьми — эмоциональный интеллект — это навык будущего, и он важен во всех профессиях, сообщает «Радио 1».

Сегодня из двух кандидатов — с высоким IQ и низким эмоциональным интеллектом и с низким IQ и с высоким эмоциональным интеллектом — выберут второго, — заявил Пантюх.

Она добавила, что уровень эмоционального интеллекта выясняют на собеседовании по специальным методикам, в том числе — платным. При этом в интервью даются специальные кейсы, где человек рассказывает, как бы он себя повёл в предложенной ситуации, тестовые задания.

Кроме того, Пантюх подчеркнула, что эмоциональный интеллект можно развить. Для этого нужно лишь желание человека.

Как писал NEWS.ru, проблемы с поиском работы могут возникнуть у специалистов с высшим образованием. Спрос на профессии, требующие высшего образования, продолжает падать. Такой диплом давно перестал быть входным билетом или гарантом при приёме на работу. Сегодня работодатель гораздо выше ценит навыки, гибкость и готовность потенциального кандидата к переобучению. По мнению экспертов по рынку труда, в выигрыше будет тот, кто, например, пойдёт на уступки в рабочем графике, заработной плате и так далее.