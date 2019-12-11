Психиатр рассказала, что такие неординарные люди, как историк Олег Соколов, чаще всего страдают расстройствами личности. Об этом
Похоже, что у него были личностные расстройства, но не в том смысле, что он бредил или галлюцинировал. Люди, которые такие яркие, привлекают внимание, неординарные, у них чаще всего есть личностные расстройства. Например, когда у человека одна эмоция преобладает над другими. Он не был простым человеком, он в своей среде очень известный человек. Я не говорю, что он был нездоров, но то, что он был неординарным человеком — это факт, — рассказала врач изданию.
Защита Олега Соколова придерживается двух версий: на историка могли повлиять состояние аффекта или действие противовирусных препаратов, принятых накануне произошедшего. Адвоката историка Александр Почуев подчеркнул, что его подзащитного нельзя назвать невменяемым.
Ранее NEWS.ru писал о том, что семья погибшей аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказывается от материальной помощи, по словам адвоката Олега Соколова.
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