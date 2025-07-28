Психиатр оценил обновленный список противопоказаний для вождения авто

С 1 сентября вступит в силу обновленный перечень заболеваний, при наличии которых граждане не смогут получить водительские права, передает KP.RU, попросившая оценить перечень психиатра Дмитрия Стежкова. По его словам, по большому счету обновление списка является формальностью, принципиально ничего не меняется.

В список добавлены общие расстройства психологического развития, включая аутизм и синдром Аспергера, а также уточнены критерии по зрению. В новом документе указаны коды заболеваний согласно международной классификации. К общим расстройствам психологического развития теперь относятся аутизм, атипичный аутизм, синдром Ретта и другие нарушения, влияющие на взаимодействие человека с окружающим миром. Понятие «ахроматопсия» заменено на более широкую формулировку — «аномалии цветового зрения».

По словам Стежкова, наличие диагноза не всегда означает автоматический запрет на вождение. Практически у каждого заболевания есть разные формы, пояснил он. Пациент обычно состоит на учете, и его лечащий врач может оценить, представляет ли он опасность за рулем. Окончательное решение о допуске к управлению транспортным средством принимается на основе медицинского заключения.

То, что аутизм включили в перечень медицинских противопоказаний, — просто формальность. Уточнение. Полезная вещь, но на практике тут мало что изменится. Кому раньше не давали права — не дадут и теперь. И наоборот, — отметил Стежков.

Ранее стало известно, что с 18 июля штраф за неподчинение требованию сотрудников ГАИ остановить транспортное средство был повышен с 800 рублей до 10 тысяч. Если же водитель повторно совершит правонарушение, то его могут оставить без водительских прав сроком до шести месяцев. Грузоперевозчики же теперь могут получить штраф в размере 600 тысяч рублей за нарушение правил проезда автоматизированного пункта весогабаритного контроля.