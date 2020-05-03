Протоиерей Смирнов назвал жизнь в мегаполисах адом

https://static.news.ru/photo/80ba4488-8d01-11ea-a369-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Димитрий Смирнов Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жизнь в больших городах похожа на ад, и эта среда совершенно недружественна к человеку. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

Мегаполис сам по себе — это вообще существование не жизненное. Господь дал человеку землю, да ещё в раю, а мегаполис — это противоположность этому раю, это просто ад! — цитирует священника «Интерфакс».

Заявление Смирнова прозвучало на собрании клириков Северного викариатства Москвы. По словам представителя Церкви, наибольшую опасность представляют собой небоскрёбы, они подавляют психику человека и построены специально для того, чтобы приобщить человека к «адской жизни».

В Америке в каждом большом городе такой Сити, и нам сделали, — недоволен священник.

Ранее, как писал NEWS.ru, протоиерей Смирнов предрёк России вымирание после пандемии. По его словам, русское население в стране «поменяется местами» с приезжими из Средней Азии. Их протоиерей назвал «нашим будущим».