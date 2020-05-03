Общество

Протоиерей Смирнов назвал жизнь в мегаполисах адом

08:32, 03 мая 2020
Протоиерей Димитрий Смирнов Протоиерей Димитрий Смирнов Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жизнь в больших городах похожа на ад, и эта среда совершенно недружественна к человеку. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

Мегаполис сам по себе — это вообще существование не жизненное. Господь дал человеку землю, да ещё в раю, а мегаполис — это противоположность этому раю, это просто ад!цитирует священника «Интерфакс».

Заявление Смирнова прозвучало на собрании клириков Северного викариатства Москвы. По словам представителя Церкви, наибольшую опасность представляют собой небоскрёбы, они подавляют психику человека и построены специально для того, чтобы приобщить человека к «адской жизни».

В Америке в каждом большом городе такой Сити, и нам сделали, — недоволен священник.

Ранее, как писал NEWS.ru, протоиерей Смирнов предрёк России вымирание после пандемии. По его словам, русское население в стране «поменяется местами» с приезжими из Средней Азии. Их протоиерей назвал «нашим будущим».

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