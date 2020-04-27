Протоиерей Смирнов предрёк России вымирание после пандемии

https://static.news.ru/photo/d0a7de3c-8884-11ea-94d2-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Смирнов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

На фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа в России «рухнет» рождаемость и увеличится количество абортов. Такое заявление во время разговора с журналистами сделал протоиерей Дмитрий Смирнов.

По его словам, русское население в стране «поменяется местами» с приезжими из Средней Азии. Их протоиерей назвал «нашим будущим». Мигранты, подчеркнул Смирнов, ездят на велосипедах, развозят еду, однако вскоре именно они, «молодые, здоровые и сильные», займут место тех, кто родился в России. Последние же, заметил священнослужитель, просто исчезнут.

Выжить смогут только многодетные православные. Ну, может быть, будет гетто. Всему виной легализация смерти и то, что убийство перестало быть грехом, — приводит слова Смирнова KP.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, протоиерей объяснил суть своего резонансного заявления о том, что малоимущим россиянам нужно просить милостыню в трудные времена.