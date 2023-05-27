Противник передачи «Троицы» РПЦ лишен всех должностей Выступивший против передачи иконы «Троицы» протоиерей Калинин лишен всех должностей в РПЦ

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Протоиерей Калинин

Протоиерей Леонид Калинин лишен всех должностей из-за воспрепятствования принесению в Храм Христа Спасителя иконы «Троица» Андрея Рублева, сообщается на сайте РПЦ. Он освобожден от должности настоятеля храма и от должности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 26 мая 2023 года протоиерей Леонид Калинин в связи с воспрепятствованием принесению в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя г. Москвы иконы «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева для молитвенного поклонения в праздник Святой Пятидесятницы освобожден от должности настоятеля храма священномученика Климента, папы Римского, г. Москвы и запрещен в священнослужении, — сообщает пресс-служба РПЦ.

Также патриаршим распоряжением Калинин отстранен от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре.

Министерство культуры сообщало, что икону «Святая Троица» Андрея Рублева переместят на две недели в храм Христа Спасителя в Москве с 4 июня. В ведомстве подчеркнули, что сохранность иконы во время перевозки и экспонирования будет обеспечиваться самыми современными средствами.