https://static.news.ru/photo/afc36aac-d61d-11e9-9f92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Против бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина возбуждено новое дело. На этот раз его обвиняют в растрате 283 млрд рублей.

Об этом сообщает РБК из Басманного суда, где 13 сентября рассматривают ходатайство о продлении домашнего ареста Хотину.

Уголовное дело возбуждено 10 июля. Ранее Хотину и ещё двоим топ-менеджерам «Югры» — Алексею Нефёдову и Дмитрию Шиляеву — вменили растрату на 7,5 млрд рублей. Таким образом, совокупный ущерб составил более 290 млн рублей. Гражданский иск на эту сумму к фигурантам дела подало Агентство по страхованию вкладов.

Хотин был задержан 19 апреля в результате совместной работы ФСБ и МВД. С тех пор он находится под домашним арестом.

Ранее News.ru писал о том, что сумма ущерба в деле «Югры» выросла в несколько раз.