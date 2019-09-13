Против бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина возбуждено новое дело. На этот раз его обвиняют в растрате 283 млрд рублей.
Об этом сообщает РБК из Басманного суда, где 13 сентября рассматривают ходатайство о продлении домашнего ареста Хотину.
Уголовное дело возбуждено 10 июля. Ранее Хотину и ещё двоим топ-менеджерам «Югры» — Алексею Нефёдову и Дмитрию Шиляеву — вменили растрату на 7,5 млрд рублей. Таким образом, совокупный ущерб составил более 290 млн рублей. Гражданский иск на эту сумму к фигурантам дела подало Агентство по страхованию вкладов.
Хотин был задержан 19 апреля в результате совместной работы ФСБ и МВД. С тех пор он находится под домашним арестом.
Ранее News.ru писал о том, что сумма ущерба в деле «Югры» выросла в несколько раз.