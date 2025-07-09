Простой салатик с плавленым сырком, капустой и курицей! Фишка в заправке! Это оригинальное и вкусное блюдо с нежным сливочным оттенком. Плавленый сыр здесь не просто добавка, а главный герой, который отлично сочетается с курицей, свежей капустой и кукурузой. Молодая капуста придаёт салату лёгкость и свежесть, а ароматная петрушка — дополнительную яркость.

Ингредиенты

Куриное филе — 500 г

Белокочанная капуста молодая — 200 г

Консервированная кукуруза — 200 г

Плавленый сыр — 200 г

Петрушка — 3-4 веточки

Сметана 20% — 70 г

Горчица зернистая — 10 г

Соль — по вкусу

Свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Отварите куриное филе до готовности, посолите в конце, остудите и нарежьте кубиками. Капусту мелко нашинкуйте, посолите и оставьте на 5–10 минут. Положите плавленый сыр в морозилку на 20–30 минут, затем натрите на крупной тёрке. Петрушку промойте, обсушите и мелко нарежьте. Смешайте сметану, сыр с горчицей, солью и перцем до однородной массы — это заправка. В салатнике соедините капусту, курицу, кукурузу и петрушку, заправьте соусом и перемешайте.

Выбирайте плавленый сыр по вкусу — с грибами, ветчиной или сливочный, салат будет вкусным в любом варианте.

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