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09 июля 2025 в 09:00

Простой салатик с плавленым сырком, капустой и курицей! Фишка — в заправке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простой салатик с плавленым сырком, капустой и курицей! Фишка в заправке! Это оригинальное и вкусное блюдо с нежным сливочным оттенком. Плавленый сыр здесь не просто добавка, а главный герой, который отлично сочетается с курицей, свежей капустой и кукурузой. Молодая капуста придаёт салату лёгкость и свежесть, а ароматная петрушка — дополнительную яркость.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 500 г
  • Белокочанная капуста молодая — 200 г
  • Консервированная кукуруза — 200 г
  • Плавленый сыр — 200 г
  • Петрушка — 3-4 веточки
  • Сметана 20% — 70 г
  • Горчица зернистая — 10 г
  • Соль — по вкусу
  • Свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Отварите куриное филе до готовности, посолите в конце, остудите и нарежьте кубиками. Капусту мелко нашинкуйте, посолите и оставьте на 5–10 минут. Положите плавленый сыр в морозилку на 20–30 минут, затем натрите на крупной тёрке. Петрушку промойте, обсушите и мелко нарежьте.
  2. Смешайте сметану, сыр с горчицей, солью и перцем до однородной массы — это заправка. В салатнике соедините капусту, курицу, кукурузу и петрушку, заправьте соусом и перемешайте.

Выбирайте плавленый сыр по вкусу — с грибами, ветчиной или сливочный, салат будет вкусным в любом варианте.

Ранее мы готовили салат «Табуле» с булгуром! Идеален летом — классика восточной кухни.

салат
курица
кукуруза
капуста
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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