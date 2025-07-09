Простой салатик с плавленым сырком, капустой и курицей! Фишка в заправке! Это оригинальное и вкусное блюдо с нежным сливочным оттенком. Плавленый сыр здесь не просто добавка, а главный герой, который отлично сочетается с курицей, свежей капустой и кукурузой. Молодая капуста придаёт салату лёгкость и свежесть, а ароматная петрушка — дополнительную яркость.
Ингредиенты
- Куриное филе — 500 г
- Белокочанная капуста молодая — 200 г
- Консервированная кукуруза — 200 г
- Плавленый сыр — 200 г
- Петрушка — 3-4 веточки
- Сметана 20% — 70 г
- Горчица зернистая — 10 г
- Соль — по вкусу
- Свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Приготовление
- Отварите куриное филе до готовности, посолите в конце, остудите и нарежьте кубиками. Капусту мелко нашинкуйте, посолите и оставьте на 5–10 минут. Положите плавленый сыр в морозилку на 20–30 минут, затем натрите на крупной тёрке. Петрушку промойте, обсушите и мелко нарежьте.
- Смешайте сметану, сыр с горчицей, солью и перцем до однородной массы — это заправка. В салатнике соедините капусту, курицу, кукурузу и петрушку, заправьте соусом и перемешайте.
Выбирайте плавленый сыр по вкусу — с грибами, ветчиной или сливочный, салат будет вкусным в любом варианте.
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