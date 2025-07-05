Проще чебуреков: лепим за 10 минут! Мой секрет быстрого ужина или перекуса!

Проще чебуреков: лепим за 10 минут! Мой секрет быстрого ужина или перекуса!

Сочные булочки с фаршем на сковороде — ужин за 20 минут! Эти ароматные булочки с мясной начинкой — настоящее спасение, когда нужно накормить семью вкусно и быстро. Готовятся из готового теста — подойдет как дрожжевое, так и слоеное.

Разморозьте 500 г готового теста (если дрожжевое — дайте немного подойти). Для начинки обжарьте 300 г мясного фарша с 1 луковицей до румяности, посолите, поперчите, добавьте любимые специи. Можно смешать с 2 ст. л. томатной пасты или тертым сыром для сочности.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм, нарежьте на квадраты 10×10 см. На каждый выложите 1 ст. л. начинки, защипните края, формируя аккуратные булочки.

Разогрейте сковороду с маслом, выложите булочки швом вниз. Жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут до золотистого дна. Аккуратно переверните, влейте 50 мл воды и сразу накройте крышкой — готовьте еще 5 минут. Пар сделает булочки пышными!

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