«Проще оплатить»: помощник Макаревича о штрафе за маркировку Помощник Макаревича заявил, что артист выплатит штраф за отсутствие маркировки

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Макаревич

Певец и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не будет оспаривать штраф в 35 тысяч рублей и оплатит его, заявил NEWS.ru помощник музыканта Антон Чернин. Он добавил, что больше штрафов не будет, поскольку артист аккуратно все маркирует.

Я уже говорил, что Андрей всегда все маркирует, может пропустил один-два материала. Проще оплатить этот штраф, чем оспаривать. Раз его страна, которой он принес столько денег, так поступает. В дальнейшем штрафов не будет, опять же, потому что он все маркирует, — заявил Чернин.

Ранее сегодня, 17 августа, Макаревича оштрафовали за публикацию материалов без соответствующей маркировки. Симоновский суд Москвы предписал музыканту выплатить 35 тысяч рублей.

Андрей Макаревич попал в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. У него не было найдено иностранного финансирования, причиной стали высказывания музыканта в иностранных СМИ, включая интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рассказал его адвокат Александр Передрук.

16 июня Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Елизавету Гырдымову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), известную под псевдонимом Монеточка, за отсутствие маркировки иностранного агента. Согласно данным Минюста, девушка получала деньги от иностранных источников, а также негативно высказывалась о проведении спецоперации. Певица проживает за пределами РФ.