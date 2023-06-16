Монеточку оштрафовали за невыполнение требований к иноагентам Басманный суд оштрафовал артистку Монеточку на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка)

Басманный суд Москвы 16 июня оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Елизавету Гырдымову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) под творческим псевдонимом «Монеточка» за отсутствие маркировки иностранного агента, передает РИА Новости. Согласно данным Минюста, девушка получала деньги от иностранных источников на поддержку Украины, а также негативно высказывалась о проведении спецоперации, за что ей был происвоен статус иноагента. Известно, что девушка проживает за пределами РФ.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы Гырдымова признана виновной в свершении правонарушения по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В начале июня Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за отсутствие маркировки иноагента. Сумма штрафа была аналогичной и составила 30 тысяч рублей. Лазареву признали иностранным агентов в 2022 году. Телеведущая проживает в Испании.

Ранее депутат Госдумы Юрий Синельщиков сообщил, что россиянин может снять статус иностранного агента через Министерство юстиции, несмотря на отсутствие четких критериев в законодательстве. Парламентарий уточнил, что для этого необходимо предоставить документы, которые подтвердят отсутствие условий, из-за которых статус был получен.