Прокуратура проверит сообщения о гибели собаки в самолёте «Аэрофлота»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку сообщений о погибшей собаке в самолёте «Аэрофлота», который летел из Челябинска в Москву, сообщается в Telegram-канале ведомства. Если специалисты выявят нарушения при перевозке животного, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по сообщениям <...> о возможных нарушениях прав пассажиров при перевозке животных ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Аэрофлота» разбираются в причинах смерти собаки во время рейса Челябинск — Москва. Пёс по кличке Тимоша был в клетке и летел в специальном грузовом отсеке самолёта. Животное, предположительно, скончалось от переохлаждения.

Хозяйка обнаружила своего питомца породы американский булли мёртвым уже в аэропорту Шереметьево. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как она пытается привести пса, лежащего в переноске, в сознание, однако животное никак не реагирует. По словам второй хозяйки пса Марии, труп собаки не выдавали три с половиной часа. Она отметила, что питомец был здоров и часто летал в самолётах. Женщина добавила, что если вскрытие покажет, что причиной смерти животного стало переохлаждение, то они будут предъявлять иск к «Аэрофлоту».