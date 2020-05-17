Прокуратура подтвердила нарушения, допущенные главврачом в Армавире

https://static.news.ru/photo/6f96bc96-9872-11ea-a5f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проверка прокуратуры Армавира подтвердила нарушения, которые допустил главврач больницы в этом городе.

Отмечается, что прокуратура Краснодарского края и региональное СУ СК сообщили об организации проверки информации о жалобах медиков на невыплату надбавок за работу при пандемии в горбольнице Армавира.

Из-за действий — а точнее, бездействия — главного врача под угрозой оказались зарплаты персонала больницы, который работает в крайне сложных условиях пандемии, — цитирует РИА Новости сообщение надзорного органа.

Оказалось, что горбольница не заключила с медперсоналом дополнительные соглашения к трудовым договорам, которые и предусматривают стимулирующие выплаты. Помимо этого, по данным ведомства, больница не заключила с Минздравом края соглашения о предоставлении субсидии на осуществление работникам выплат стимулирующего характера в условиях работы по предотвращению распространения коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.