Прокуратура изучит обстоятельства смерти первой жены Василия Шукшина

https://static.news.ru/photo/ebdcfb78-5418-11eb-bb55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Республики Алтай начала проверку сообщений о некачественном оказании медицинской помощи Марии Шумской — первой жене актёра, режиссёра и писателя Василия Шукшина

Женщина скончалась 2 января в возрасте 90 лет. Алтайские СМИ сообщали, что опекун Шумской неоднократно вызывал к ней врачей, однако медики якобы отказывались госпитализировать её, ссылаясь на возраст больной и переполненность больниц.

Пресс-служба республиканской прокуратуры сообщает, что при выявлении нарушений в порядке оказания медпомощи «будут приняты меры прокурорского реагирования».

Шукшин женился на односельчанке Шумской в 1955 году. Женщина работала учительницей немецкого языка в школе села Сростки. Она отказалась переезжать с мужем в Москву. В 1957 году супруг просил развод, но Шумская ответила отказом. В итоге Шукшин решил получить новый паспорт, сославшись на утерю документа, и умолчать о браке. У Шумской позже было два гражданских мужа. В конце 60-х годов XX века Шукшин попытался восстановить с ней отношения, но женщина отказалась общаться с ним.

Ранее дочь Василия Шукшина Ольга призвала свою мать актрису Лидию Федосееву-Шукшину развестись с музыкальным продюсером Бари Алибасовым, передавал NEWS.ru.