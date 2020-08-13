Дочь Федосеевой-Шукшиной призвала мать развестись с Алибасовым

https://static.news.ru/photo/70cc176c-dd75-11ea-91f9-fa163e074e61_660.jpg Ольга Шукшина Фото: Ольга Шукшина/vk.com

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина назвала способ, который, по её мнению, поможет «раз и навсегда» решить споры вокруг квартиры в Новой Москве. Она считает, что её матери необходимо развестись с супругом — продюсером Бари Алибасовым.

Шукшина заявила, что шоумен и его сторонники нанесли пожилой актрисе «сильный и подлый» удар. Поэтому она стала менее терпимой к тому, что происходит вокруг её семьи.

Алибасов и компания пользуются усталостью и эмоциями мамы. Когда его сын кричит, что Бари хочет разводиться, Лидия Николаевна не верит. Она почти каждый день плачет и хочет сама увидеть в глаза мужа! — цитирует Шукшину MK.ru.

Шукшина призвала Алибасова высказаться по поводу ситуации, а не прятаться за спину помощника Сергея Моцаря и адвоката.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд иск к бывшему мужу Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю о признании недействительными сделок с квартирой в Новой Москве. Актриса пытается признать аннулировать акт дарения квартиры продюсеру и переоформление договора на его приятеля. Федосеева-Шукшина требует возвратить жилое помещение в свою собственность.

В свою очередь, Алибасов не раз заявлял, что Шукшина желает смерти его супруге, так как сама претендует на квартиру на улице Бочкова, в которой раньше жил писатель Василий Шукшин. До суда, как писал NEWS.ru, на регистрационные действия с квартирой наложен запрет. Это сделано для того, чтобы недвижимость нельзя было продать.