Сын Алибасова рассказал, когда отца отпустят из психлечебницы

https://static.news.ru/photo/3e1a2dec-dcba-11ea-8d25-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын продюсера Бари Алибасова не подтвердил информацию об аресте квартиры в Новой Москве, за которую с его отцом судится Лидия Федосеева-Шукшина. По словам Бари Алибасова-младшего, на жильё лишь наложили запрет на регистрационные действия до суда, чтобы недвижимость нельзя было продать.

Он также усомнился в том, что иск подала сама Федосеева-Шукшина, посчитав, что та находится в недостаточно дееспособном состоянии для этого. Все притязания идут от её дочери Ольги, уверен сын шоумена.

Алибасов-младший считает, что родственники народной артистки РСФСР пытаются доказать, что продюсер был невменяемым, когда продавал квартиру своему приятелю и что сама Шукшина была невменяема, когда дарила её супругу.

Они пытаются доказать невменяемость отца, а я его видел в больнице буквально позавчера. Он уже в прекрасном состоянии и через несколько дней будет дома, и произойдёт торжественное возвращение отца в медийное пространство, — цитирует сына продюсера «Ридус».

Сейчас Бари Алибасов находится в московской психиатрической больнице № 1 имени Н. А. Алексеева, но в ближайшее время сын намерен перевезти отца в Калининград, где тому обеспечат лечение и уход.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд иск к бывшему мужу Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю о признании недействительными сделок с квартирой в Новой Москве. Актриса пытается признать недействительными две сделки. Первая — по дарению квартиры продюсеру, вторая — по переоформлению договора на его приятеля. Федосеева-Шукшина требует возвратить жилое помещение в свою собственность.

Однако, по мнению Алибасова-младшего, всё это — лишь попытка отвлечь внимание общественности от покушения на жизнь его отца, которое тянет на 15 лет тюрьмы. В этом он подозревает бывшего директора группы «На-На» Андрея Назарова, экс-солиста коллектива Валерия Юрина и Ольгу Шукшину, которые, утверждает он, бомбардируют его разными исками. По словам сына, его отца намеренно спаивали, из-за чего у шоумена сильно пострадала психика. Целью преступления сын продюсера называет попытку завладеть всей недвижимостью именитого отца.