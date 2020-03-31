https://static.news.ru/photo/d6ad206e-7351-11ea-94a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внутренний рынок в России полностью обеспечен мясом бройлера и индейки. Планируется наращивание экспорта этих категорий и расширение географии поставок. Об этом заявил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По его словам, развитие подотрасли мясного скотоводства и производства говядины продолжается в России, строятся новые фермы и откормочные площадки в разных регионах.

Сообщается, что предприятия отрасли обеспечивают непрерывную поставку продукции в многочисленные точки реализации. В пиковые дни рост спроса на товары мясной категории составлял от 30% до 70%.

Юшин подчеркнул, что дефицита продукции не ожидается, поскольку производители справляются с повышенной нагрузкой.

NEWS.ru писал, что инфицированные коронавирусом челябинцы продавали мясо в Башкирии. Они вернулись из-за рубежа и не остались на самоизоляции. В настоящий момент заболевшие госпитализированы.