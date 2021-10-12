Производители масла предупредили о повышении цен

Производители подсолнечного масла начали повышать цены на свой продукт после окончания действия соглашения о заморозке цен. Так, изготовитель «Олейны» и Ideal уведомил партнёров о повышении отпускной стоимости на 3,2%. Об этом сообщила пресс-служба компании «Бунге СНГ» «Известиям».

Произошло незначительное поднятие цен на премиальные бренды для дистрибьюторов. Для торговых сетей цена осталась неизменной — сообщили в пресс-службе.

Эксперты отмечают, что для потребителей цена будет расти поэтапно. На данный момент повышение стоимости производители объясняют окончанием соглашения, а также дефицитом сырья, ростом издержек, окончанием запасов урожая прошлого года. При этом в Минсельхозе заявляют, что предпосылок для значительного повышения стоимости масла нет.

Ранее стало известно, что большинство россиян (68%) тратят на своих питомцев в среднем по две тысячи рублей в месяц. Известно, что в 2019 году совокупные ежемесячные расходы россиян на домашних животных составляли порядка 36 млрд рублей. 4% опрошенных заявили, что тратят более пяти тысяч рублей ежемесячно. При этом больше всех тратят жители Москвы и Санкт-Петербурга. Самыми дорогими статьями расходов в уходе за питомцем россияне называют корм, услуги ветеринара и зоотовары.