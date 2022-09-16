Производитель шоколада отказался от литеры Z в названии Производитель российского шоколада O`Zera убрал из названия марки букву Z

Фото: vk.com/kdvonline

Российская компания KDV Group — производитель кондитерской продукции O`Zera, убрала из названия торговой марки своего шоколада литеру Z, заменив ее на кириллическую З, сообщает портал NGS. На данный момент можно встретить шоколад как со старой версией логотипа, так и с новой.

Как рассказали порталу сотрудники торговой сети «Ярче», которая принадлежит KDV Group, шоколад с изменениями в написании логотипа появился в магазинах в конце августа. На полках они соседствуют с товаром с прежним оформлением.

В мае в Минобороны РФ заявили, что латинские буквы V и Z не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки. Так в ведомстве ответили на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина. Парламентарий считает, что ответ Минобороны поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении отношения к буквам.

Ранее сообщалось, что в Воронеже неизвестный ночью прошел по городу и нанес на автомобили неофициальный символ российской спецоперации на Украине — литеру Z. Надписи на припаркованные машины наносились при помощи баллончика с красной краской.

Губернатор Александр Гусев и правительство Воронежской области расценили поступок вандалов, разукрасивших машины местных жителей литерами Z, дискредитацией ВС РФ.